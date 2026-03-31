Лавров просив Сіярто допомогти зняти санкції з російських олігархів, а той зливав РФ деталі переговорів в ЄС. Медіа публікують записи розмов

Угорські журналісти опублікували аудіозаписи розмов міністрів закордонних справ Росії та Угорщини Сергія Лаврова та Петера Сіярто. З них випливає, що Угорщина діяла в інтересах Росії в Євросоюзі.

Стенограму розмов Сіярто з Лавровим та іншими російськими посадовцями опублікували журналісти-розслідувачі проєктів VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider та ICJK.

Зокрема, у серпні 2024 року лише за годину після того, як Сіярто прибув до Будапешту з Санкт-Петербурга, Лавров дзвонив йому на прохання російського олігарха Алішера Усманова, якого називають одним із улюблених бізнесменів Путіна. Сам Усманов перебуває під санкціями ЄС, США, Канади та Великої Британії внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Олігарх хотів, щоб його сестру, Гульбахор Ісмаїлову, виключили зі списку санкцій ЄС, і Сіярто пообіцяв допомогти.

«Річ у тім, що разом зі словаками ми подаємо пропозицію до Європейського Союзу про виключення її зі списку. Ми подамо її наступного тижня, і оскільки розпочнеться новий період перегляду, це питання буде включене до порядку денного, і ми зробимо все можливе, щоб її зняли зі списку», — заявив тоді Сіярто.

Лавров був радий і висловив свою вдячність за «підтримку та боротьбу за рівність у всіх сферах».

Проте випадок Ісмаїлової був не єдиним випадком, коли Сіярто працював над пом’якшенням економічних санкцій проти росіян із впливовими зв’язками. Через сім місяців після цієї розмови Ісмаїлову виключили зі списку санкцій ЄС разом із російським бізнесменом Вʼячеславом Моше Кантором та міністром спорту країни Михайлом Дегтярьовим.

Розслідувачі отримали матеріали окремої розмови Сіярто із заступником міністра енергетики РФ Павлом Сорокіним, під час якої він сказав, що робить усе можливе, щоб «скасувати» вирішальний пакет санкцій ЄС, спрямований проти тіньового флоту РФ.

Угорський міністр також обіцяв сприяти виключенню з санкційного списку російських банків і нафтових компаній та просив допомоги «підібрати аргументи» для цього.

У 2025 році Сіярто також говорив Сорокіну, що бореться проти всього 18-го пакета санкцій і намагається врятувати якомога більше російських організацій. «Я роблю все можливе, щоб домогтися його скасування. Справа в тому, що я вже виключив зі списку 72 організації, а їх було 128. Я намагаюся продовжувати, але мушу сказати, що це в інтересах Угорщини», — сказав Сіярто.

З розмови незрозуміло, які саме 72 та 128 російських організацій мав на увазі угорський міністр.

«Якщо вони [співробітники Сорокіна] зможуть допомогти мені визначити прямі та негативні наслідки для Угорщини, я буду дуже вдячний. Бо якби я міг показати щось подібне, ви б дали мені зовсім іншу можливість», — сказав Сіярто.

Крім того, із записів розмов випливає, що Сіярто регулярно інформував Лаврова про деталі конфіденційних переговорів європейських дипломатів. Під час того самого дзвінка Лаврову 30 серпня 2024 року угорський голова МЗС розкрив подробиці засідання Ради із закордонних справ ЄС, у якому він брав участь напередодні.

«І це було божевіллям, знаєте, коли Ландсбергіс сказав, що ми забезпечуємо 12% кожної ракети та снаряда», — сказав Сіярто Лаврову, маючи на увазі тодішнього міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса, який стверджував, що Росія частково фінансує свою війну за рахунок прибутків від продажу газу та нафти європейським споживачам, таким як Угорщина та Словаччина.

«Я сказав: друже, ти неправий, адже європейці вносять набагато більший внесок… Не лише словаки та ми купуємо газ і нафту безпосередньо в Росії, а й усі ви, хто купує їх через Індію, Казахстан».

Що передувало

Видання The Washington Post 21 березня опублікувало матеріал, з якого випливає, що голова МЗС Угорщини Петер Сіярто регулярно зливав своєму російському колезі Сергію Лаврову те, про що йшлося на засіданнях ЄС, спілкуючись з ним у перервах. Премʼєр Польщі Дональд Туск фактично підтвердив цю інформацію, заявивши, що в ЄС давно це підозрювали.

Після цього, за даними Politico, ЄС обмежив потік конфіденційних матеріалів до Угорщини, а лідери почали зустрічатись у менших групах. Тоді угорський уряд відкинув ці звинувачення, назвавши їх фейковими новинами.

Провладне угорське медіа Mandiner 23 березня написало, що голову МЗС Угорщини прослуховували європейські спецслужби. Премʼєр Віктор Орбан доручив перевірити це.

23 березня Європейська комісія закликала Угорщину прояснити це питання і назвала повідомлення «тривожними». Тоді Сіярто, виступаючи на передвиборчому заході в угорському місті Кестхей, підтвердив ці слова. Він сказав, що рішення ЄС щодо енергетики, автомобільної промисловості та безпеки безпосередньо впливають на відносини Угорщини з партнерами поза Блоком.

«Так, ці питання необхідно обговорювати з нашими партнерами поза межами Європейського Союзу. Я спілкуюся не лише з міністром закордонних справ Росії, а й з нашими американськими, турецькими, ізраїльськими, сербськими та іншими партнерами до і після засідань Ради Європейського Союзу», — сказав Сіярто.

Міністр також опублікував вранці 24 березня відео у фейсбуку, де спростував твердження про порушення ним будь-яких протоколів безпеки на засіданнях Ради ЄС у закордонних справах. Він додав, що на міністерському рівні жодні таємниці не обговорюють.