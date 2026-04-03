Меджліс офіційно отримав статус представницького органу кримськотатарського народу

Кабінет міністрів закріпив за Меджлісом кримськотатарського народу офіційний правовий статус представницького органу.

Відтепер Меджліс офіційно представляє кримськотатарський народ на державному рівні. Раніше він фактично виконував цю роль, але не мав закріпленого юридичного статусу.

Тепер органи влади повинні проводити консультації з Меджлісом перед ухваленням рішень, які стосуються кримськотатарського народу. Ідеться, зокрема, про питання мови, освіти, культури, медіа та інтеграції.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким зобов’язав Кабмін врегулювати це питання.