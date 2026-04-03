У березні українські дрони вбили та поранили майже 34 000 росіян — це рекорд

Українські дрони в березні вбили та важко поранили 33 988 росіян, ще 1 363 російських військових ліквідувала артилерія та інша зброя. Показник є найбільшим за весь час війни.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, Україна має відео кожної атаки на росіян. Також Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Михайла Федорова про ситуацію на напрямках та атаки на цілі РФ. Київ готовий поділитись даними з партнерами.

Українське військо минулого місяця також набагато активніше знищувало російські системи ППО (274 у березні). Є відчутні результати й в атаках на склади та військову логістику РФ.

Також Зеленський анонсував рішення, як посилити українську піхоту, системи контрактів в армії та реакцію держави на СЗЧ. Україна планує збільшити експорт вітчизняних дронів і масштабувати спільні з партнерами виробництва.

Лише за минулу добу, 2 квітня, на фронті українські війська ліквідували 1 230 російських військових. Загалом кількість російських втрат (вбитими та пораненими) сягнула 1,3 мільйона.

Автор: Вероніка Довганюк