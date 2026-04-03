Лідер перевороту в Мʼянмі, який розпочав громадянську війну, став президентом

Генерал Мін Аун Хлайн, який у 2021 році очолив державний переворот у Мʼянмі, офіційно став президентом країни.
Сьогодні новообраний парламент обрав Хлайна наступним президентом. Генерал вже пішов у відставку з посади командувача Збройними силами, як того вимагає Конституція, перш ніж він зможе обійняти посаду президента.
Парламент, який зібрався вперше після державного перевороту, наповнений прихильниками Хлайна. З огляду на те, що Збройним силам гарантована чверть місць, а власна партія військових USDP здобула майже 80% решти місць на виборах, які експерти вважають сфальсифікованими, такий результат був заздалегідь визначений.
Військові, ймовірно, домінуватимуть у новому уряді після його формування. Мін Аунг Хлайн подбав про те, щоб на посаді головнокомандувача Збройних сил його замінив вірний соратник — генерал Є Він У, прихильник жорсткого курсу, який має репутацію жорстокої людини.
Він також створив нову консультативну раду, яка матиме вищу владу в цивільних і військових справах. Таким чином він гарантував, що навіть знявши військову форму, не втратить своєї влади.
- 1 лютого 2021 року у Мʼянмі стався переворот. Владу в країні захопили армія та генерал Мін Аун Хлайн. Військові виступили проти голови уряду Аун Сан Су Чжі, партія якої перемогла на виборах у листопаді 2020 року. Військові затримали членів уряду, ввели воєнний режим і заблокували соцмережі. У країні почалися масштабні протести, які переросли в сутички з поліцією. Масово стріляти в цивільних силовики почали 28 лютого.
- Аун Сан Су Чжі висунули звинувачення в порушенні закону про імпорт та експорт, поширенні інформації, яка може викликати «страх або тривогу», а також у привласненні державних коштів і розголошенні державної таємниці. Загалом Аун Сан Су Чжі засудили до 33 років у вʼязниці. Згодом її помилували, але лише за деякими звинуваченнями.