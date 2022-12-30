Колишня лідерка Мʼянми Аун Сан Су Чжі отримала ще 7 років вʼязниці. Її загальний термін увʼязнення зріс до 33 років

У Мʼянмі колишню лідерку країни Аун Сан Су Чжі засудили до ще 7 років позбавлення волі. Її загальний термін увʼязнення зріс до 33 років.

Про це пише Reuters.

Суд у країні, яка контролюється військовою хунтою, завершив розгляд звинувачень у корупції Аун Сан Су Чжі. Слухання відбувалися в закритому режимі. Її визнали винною та засудили до 7 років увʼязнення.

За даними джерел видання, Аун Сан Су Чжі звинувачували в незаконному використанні гелікоптера, коли вона очолювала країну.

Новий вирок додає ще 7 років до попереднього терміну 26 років вʼязниці, які вона отримала за іншими звинуваченнями від військової хунти.