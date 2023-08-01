Колишню лідерку Мʼянми Аун Сан Су Чжі помилували. Але вона залишиться під вартою

Хунта Мʼянми помилувала колишню лідерку країни Аун Сан Су Чжі — через понад два роки після того, як її затримали під час військового перевороту.

Про це повідомляє Reuters.

Помилування поширюється лише на пʼять із багатьох злочинів, за які її засудили. За словами інформованого джерела, на яке посилається Reuters, вона залишатиметься під вартою.

Перед цим, 28 липня, Аун Сан Су Чжі перевели з вʼязниці під домашній арешт.

Також помилували колишнього президента Він Мʼїнт і ще 7 тисяч ув’язнених — на відзначення буддійського Великого посту.