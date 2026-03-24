Ощадбанк призупинив ввезення валюти до України після затримання інкасаторів в Угорщині

Після затримання українських інкасаторів в Угорщині вночі 6 березня Ощадбанк призупинив ввезення валюти до України та шукає альтернативні методи її доставки.

Про це під час брифінгу розповів голова правління Ощадбанку Юрій Каціон, передає «Суспільне».

За його словами, Ощадбанк — єдиний із комерційних банків в Україні, який має ліцензію на ввезення з території ЄС валюти. Зараз через зупинку поставки валюти необхідний попит покриває Національний банк України із власних резервів.

«З моменту інциденту і до сьогодні ми не здійснювали ввезення готівкових коштів. Ми пропрацьовуємо нові безпечні маршрути транспортування і доставки [коштів] з урахуванням ризиків, які ми відчули і побачили, використовуючи територію Угорщини», — сказав Каціон.

Він додав, що до повномасштабного вторгнення кошти перевозили через аеропорт «Бориспіль». Проте з 2022 року раз на тиждень подібні рейси відбуваються за допомогою інкасаторських авто.

За даними голови правління, Ощадбанк уже забезпечив постачання валюти для 39 банків загальною сумою готівки в $1 мільярд та €800 мільйонів. Загалом за 2025 рік через каси банків населенню продали близько $1,45 мільярда та €387 мільйонів, а купили у людей $522 мільйони і €82 мільйони.

Викрадення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині

Уночі 6 березня Ощадбанк повідомив, що сімох його інкасаторів затримали в Угорщині. У двох інкасаторських машинах було $40 млн, €35 млн і 9 кг золота. Вони прямували регулярним маршрутом між Україною та Австрією.

Угорщина заявила, що затримала українських інкасаторів за підозрою у відмиванні грошей. Тим часом голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, коментуючи ситуацію, заявив, що «постає питання, чи не йдеться про гроші української військової мафії».

В Ощадбанку у відповідь пояснили, що з початку повномасштабного вторгнення всі перевезення валюти та банківських металів відбуваються тільки наземним шляхом. Такі рейси інкасаторські машини Ощадбанку виконують щотижня і мають ліцензію на міжнародні перевезення від Держслужби з безпеки на транспорті.

Усі затримані в Угорщині інкасатори мають великий досвід роботи — від 3 до 21 року. Цінності в автівках належать державному банку і перевозилися з Австрії, щоб поповнити готівковий ринок України.

Згодом Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля Ощадбанку.

Увечері 6 березня всіх сімох інкасаторів депортували, вони повернулись в Україну. В МЗС розповіли, що чоловіків 28 годин тримали в кайданках і перевозили із завʼязаними очима. Одному з них стало зле, і він знепритомнів.

The Guardian з посиланням на джерела в українських правоохоронних органах писало, що угорські агенти антитерористичної поліції зробили примусову інʼєкцію одному з інкасаторів Ощадбанку. На думку України, це був релаксант, призначений робити людину більш балакучою на допитах.

10 березня уряд Угорщини ухвалив спеціальну постанову після затримання $40 млн і €35 млн готівкою та дев’яти золотих зливків по 1 кг Ощадбанку. Національна податкова і митна служба країни зберігатиме їх, поки не завершиться розслідування.