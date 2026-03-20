The Guardian: Угорcькі правоохоронці зробили примусовий укол українському інкасатору — щоб він більше говорив на допитах

Угорські агенти антитерористичної поліції зробили примусову інʼєкцію одному з інкасаторів Ощадбанку, яких затримали в ніч на 6 березня. На думку України, це був релаксант, призначений робити людину більш балакучою на допитах.

Про це пише The Guardian з посиланням на джерела в українських правоохоронних органах.

Раніше Міністерство закордонних справ України повідомляло, що чоловіків 28 годин тримали в кайданках і зі завʼязаними очима, а одному з них, хворому на діабет, насильно ввели якийсь препарат — у нього різко піднявся цукор і розвинулась гіпертонія.

The Guardian пише, що цей інкасатор — колишній співробітник СБУ. Після затримання Національна податкова та митна служба Угорщини повідомляла, що перевезенням грошей керували колишній генерал СБУ, колишній майор ВПС України, а допомагали їм люди з військовим досвідом.

На думку джерел, інʼєкція містила релаксант, який мав на меті схилити піддослідного до розмови під час допитів. Сліди такого препарату виявили під час аналізів крові, проведених після повернення чоловіків до України.