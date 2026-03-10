Уряд Угорщини ухвалив спецпостанову, за якою вилучені в Ощадбанку валюту та золото зберігатимуть у країні до кінця розслідування

Уряд Угорщини ухвалив спеціальну постанову після затримання $40 млн і €35 млн готівкою та дев’яти золотих зливків по 1 кг Ощадбанку. Національна податкова і митна служба країни зберігатиме їх, поки не завершиться розслідування.

Постанову вже опублікували в офіційній газеті уряду.

У документі йдеться, що під час затримання автівок Ощадбанку не вдалося встановити походження коштів, кінцевий пункт призначення, мету транспортування та правові підстави для перевезення таких активів територією країни.

Там також заявили, що спосіб транспортування грошей і золота не відповідав звичній міжнародній практиці. Угорська влада вважає, що обставини перевезення можуть становити ризики для національної безпеки.

Уряд наголошує, що слідство має встановити походження активів, мету їх транспортування та можливі зв’язки перевізників із кримінальними або іншими організаціями.

Постанова передбачає, що розслідування триватиме до 60 днів з моменту набуття документом чинності. На цей період вилучені кошти та золоті зливки залишатимуться під контролем угорських органів влади.