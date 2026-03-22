Смерть Філарета, уламки «Ланцета» на Майдані та суд над нардепкою Марченко. Головне за тиждень

Цього тижня помер почесний патріарх Православної церкви України Філарет, росіяни атакували Київ електричними дронами «Ланцет», які зазвичай не можуть долітати до столиці, а народну депутатку Людмилу Марченко ВАКС засудив до двох років тюрми за незаконну допомогу у виїзді за кордон. «Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин. Атака «Ланцетами» на Київ Зранку понеділка 16 березня росіяни атакували Київ дронами. Після атаки на Майдані Незалежності виявили уламки російських електричних дронів «Ланцет». Окупанти використовують ці дрони для атак на фронті. Вони мають невеликий боєзапас і дальність до 90 кілометрів — тож до столиці долетіти не могли. Радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов пізніше розповів деталі атаки. Окупанти вичекали сприятливий вітер у бік столиці, зняли з 40 «Ланцетів» бойову частину і прикріпили додаткові акумулятори. Метою було саме продемонструвати в Києві уламки цього дрона. Разом з ними запустили «Шахеди», на які прикріпили запчастини «Ланцетів». На такій далекій відстані «Ланцетами» можна керувати на висоті 1,5 кілометра, проте атакувати по землі — ні. Більшість дронів ППО України збила на шляху до столиці, проте кілька долетіли і залишили уламок на Майдані Незалежності. Флеш припускає, що таку атаку організували, щоб у виробника дронів була історія для нових закупівель, або це була інформаційна спецоперація.

Арешт посадовців СБУ у справі про корупцію У понеділок 16 березня СБУ затримала заступників начальників Рівненського та Київського управлінь спецслужби: Ігоря Бріку та Олега Токарчука, а також їхнього ймовірного посередника Андрія Авдієвського. Наступного дня їм повідомили про підозру в хабарництві. За даними слідства, вони вимагали з керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу понад $600 тисяч за перекваліфікацію справи, щоб причетні уникли відповідальності. За ці гроші також обіцяли «повісити» звинувачення на підставних людей і не створювати штучних перешкод під час видобутку бурштину в області.



Обох організаторів оборудки та їхнього спільника затримали на гарячому під час передачі понад $270 тисяч у ресторані на Київщині. При обшуках у фігурантів вилучили смартфони. Їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. 18 березня Вищий антикорупційний суд відправив Авдієвського і Бріку до СІЗО на два місяці з альтернативою застави у майже мільйон гривень, а Токарчука відпустив під заставу у 998 400 гривень. Україна отримала останні критерії для вступу в ЄС У вівторок 17 березня українська делегація в Брюсселі отримала критерії (бенчмарки) для вступу в Європейський Союз за трьома останніми переговорними кластерами. Це кластери 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток», 4 «Зелений порядок денний та стале зʼєднання» та 5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості». Отриманий документ з умовами Кабінет міністрів одразу направив до Верховної Ради, щоб спільно працювати над виконанням. У грудні Україна отримала критерії за трьома іншими кластерами — 1 «Основи процесу вступу до ЄС», 2 «Внутрішній ринок» та 6 «Зовнішні відносини». Тепер Україна має повний пакет умов, які необхідно виконати, щоб вступити до ЄС. Проте переговори за жодним з кластерів досі офіційно не відкрили.