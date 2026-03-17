Посадовцям СБУ повідомили про підозри у вимаганні понад $620 тисяч у бізнесу

Правоохоронці повідомили про підозру трьом людям у справі про тиск на бізнес — двом посадовцям Служби безпеки України та посереднику.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Серед підозрюваних — заступник керівника управління СБУ в Києві та області, заступник керівника СБУ на Рівненщині та цивільний, який виступив посередником.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

За даними слідства, вони вимагали гроші від підприємців за «вирішування проблем» — зокрема обіцяли закрити кримінальні справи або не втручатися в роботу бізнесу.

Ідеться про суму понад $620 тисяч — за ці гроші бізнесу гарантували «спокійну роботу». Гроші передавали частинами: 6 березня в Києві підприємці передали перші $50 тисяч.

Після цього їм дали план, як «вирішити питання» зі справою. 16 березня в одному з ресторанів на Київщині передали ще $250 тисяч. Загалом правоохоронці задокументували отримання понад $322 тисяч.

Окремо слідчі встановили, що посадовець СБУ в Рівненській області через того ж посередника отримав понад $22 тисяч за те, щоб не заважати видобутку бурштину.

Усіх трьох підозрюваних затримали, гроші вилучили. Затриманим загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна. Слідство триває — правоохоронці перевіряють, чи були у схемі інші учасники.