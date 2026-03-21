Новим патріархом УПЦ КП обрали архієпископа Сумського та Охтирського Никодима

Новим патріархом Української православної церкви Київського патріархату обрали архієпископа Сумського та Охтирського Никодима.

Про це він повідомив він на своїй сторінці у Facebook.

Його обрали на позачерговому соборі Української православної церкви Київського патріархату, у якому взяли участь сім архієреїв.

У повідомленні Никодим наголосив, що архієреї зберігають УПЦ КП як незалежну інституцію та не будуть входити до будь-яких інших церковних структур.

Разом із цим Никодим опублікував спільну заяву архієреїв УПЦ КП, у якій вони засудили дії керівництва Православної церкви України. За їхніми словами, ті «силовим методом, безбожно забрали тіло Святійшого патріарха Філарета з лікарні та перевезли його до Михайлівського собору для відспівування» проти його волі.