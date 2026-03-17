Як уламки «Ланцета» опинились на Майдані. Радник міністра оборони розповів деталі вчорашньої атаки на Київ

Радник міністра оборони Сергій («Флеш») Бескреснов розповів у соцмережах деталі атаки росіян на Київ вранці 16 березня. Тоді на Майдані Незалежності виявили уламки російського електричного дрона «Ланцет», який окупанти використовують на фронті і який не має достатньої дальності, щоб долетіти столиці.

Окупанти вичекали сприятливий вітер у бік столиці, зняли з 40 «Ланцетів» бойову частину і прикріпили додаткові акумулятори. Метою було саме продемонструвати в Києві уламки цього дрона. Разом з ними запустили «Шахеди», на які прикріпили запчастини «Ланцетів».

На такій далекій відстані «Ланцетами» можна керувати на висоті 1,5 кілометра, проте атакувати по землі — ні. Більшість дронів ППО України збила на шляху до столиці, проте кілька долетіли і залишили уламок на Майдані Незалежності.