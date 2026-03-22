У Києві прощаються з патріархом Філаретом

У неділю, 22 березня, завершується перший етап загальнонаціонального прощання з патріархом Філаретом.

Вранці в Михайлівському Золотоверхому монастирі відслужили заупокійну літургію під проводом предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія. Попрощатися прийшли сотні людей.

Після цього жалобна процесія з тілом Філарета вирушила від Михайлівського через Софійську площу до Володимирського кафедрального собору. Широкий коридор сформували священники, які зʼїхалися з усієї країни. До ходи долучилося кілька тисяч людей.

Саме у Володимирському соборі завершать відспівування, і там Філарета поховають — за його духовним заповітом.

Хто такий Філарет

Філарет очолював Українську православну церкву Київського патріархату з 1995 року. Після створення у 2018 році автокефальної Православної церкви України він отримав титул почесного патріарха, а церкву очолив митрополит Епіфаній.

Але згодом Філарет і залишки УПЦ КП стверджували, що собор, на якому ухвалили рішення про розпуск УПЦ КП, не був правочинним. Філарет звинуватив Епіфанія і тодішнього президента Петра Порошенка в невиконанні домовленостей, ліквідації Київського патріархату і казав, що хоча предстоятелем мав стати Епіфаній, саме Філарет мав керувати церквою.

Справа дійшла до суду — тоді Верховний суд відмовив Філарету визнати недійсним Помісний собор, під час якого утворили ПЦУ.