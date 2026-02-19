Spiegel: У ЦРУ знали про план підриву «Північних потоків» і спершу підтримали його

У 2022 році представники ЦРУ США зустрілися з українськими фахівцями з диверсій, які розповіли їм про план підриву газопроводів «Північний потік». Спершу американці його підтримали.

Про це пише Spiegel із посиланням на джерела в Україні.

За даними співрозмовників, перша зустріч представників ЦРУ та українських диверсантів відбулася на Подолі у 2022 році. Тоді американцям розповіли про плани підірвати газопроводи в Балтійському морі.

«Вони сказали нашим хлопцям, що це добре і спрацює», — цитує видання одне зі своїх джерел. Після першої зустрічі відбулися повторні переговори, під час яких українці отримали сигнал, що ЦРУ нібито може навіть допомогти фінансуванням.

Згодом німецьке слідство встановило, що США все ж змінили позицію та намагалися відмовити українців від реалізації плану, але безрезультатно. У ЦРУ заперечили обізнаність про підрив газопроводів.