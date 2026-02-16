Скелетоніст Гераскевич оголосив про проєкт з підтримки родин загиблих спортсменів, що зображені на його «шоломі пам’яті»

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, якого дискваліфікували з цьогорічних Олімпійських ігор в Італії через «шолом пам’яті», оголосив про проєкт з підтримки сімей загиблих спортсменів, зображених на цьому шоломі.

Про це він повідомив у відео на фейсбуку.

«Увесь світ зараз говорить про Україну не через мій вчинок, а через спортсменів, які зображені на моєму шоломі. Саме їхній голос лунає настільки гучно, що його неможливо заглушити», — сказав Гераскевич.

Він додав, що вже розпочав роботу над організацією фандрейзингової кампанії для цих сімей.

Надалі метою, за словами спортсмена, буде організація постійного фонду, який допомагатиме родинам усіх українських загиблих спортсменів.

Попри рішення Спортивного арбітражного суду про його дискваліфікацію Гераскевич заявив, що продовжить боротися за свої права разом із командою юристів, аби «довести цю справу до справедливості».

Чому Владислава Гераскевича дискваліфікували з Олімпіади

Український скелетоніст Владислав Гераскевич планував вийти на старт першого заїзду цьогорічних Олімпійських ігор у шоломі із зображенням українських спортсменів, які загинули під час повномасштабного вторгнення Росії. Проте Міжнародний олімпійський комітет не дозволив цього — там заявили, що це порушує заборону політичної, расової чи релігійної пропаганди.

Getty Images / «Бабель»

Гераскевич заявляв, що кататиметься у своєму шоломі й надалі, бо не вважає його порушенням правил МОК. Олімпійський комітет запропонував йому альтернативу — чорну повʼязку на голові, але спортсмен відмовився. Зрештою, його дискваліфікували перед першим заїздом.

На бік Гераскевича стали українські та іноземні спортсмени, медійні люди, політики, фінансову допомогу пропонували бізнеси. Підтримав українця і президент Володимир Зеленський — він нагородив Гераскевича орденом Свободи.

Після цього адвокати спортсмена подали апеляцію до Спортивного арбітражного суду, але той відхилив позов. Український скелетоніст все ж не зможе брати участі в змаганнях, але йому дозволили перебувати на Олімпіаді і повернули акредитацію.