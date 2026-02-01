Радник премʼєра Словаччини з нацбезпеки пішов у відставку після згадок у «файлах Епштейна»

Радник прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо Мірослав Лайчак подав у відставку після того, як у новій порції документів, повʼязаних зі справою сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, виявили його листи.

Про це повідомляють медіа Аktuality, Novinky і Dennik.

Імʼя Мірослава Лайчака згадується в опублікованих документах Мінʼюсту США 346 разів. Крім того, ім’я «Міро» — саме так Епштейн часто скорочено називав словацького політика — фігурує у файлах ще понад 700 разів.

Документи свідчать про численні зустрічі між Лайчаком та Епштейном, регулярне спілкування про геополітику й дружні розмови про «дівчат».

Лайчак листувався з Епштейном і тоді, коли обіймав посаду міністра закордонних справ Словаччини. В одному з повідомлень політик писав Епштейну: «Вітаю з Києва! Я просто хочу підтвердити, що дівчата тут такі самі гарні, як і завжди».

В іншому повідомленні Лайчак пише з Москви про «неймовірних дівчат».

Крім цього, у документах згадується, що Епштейн запрошував Лайчака до своєї резиденції в Палм-Біч — місця, де, за даними слідства, відбувалося сексуальне насильство над неповнолітніми.

Також у листуванні йшлося про можливі контакти між Робертом Фіцо та американським ультраправим політиком Стівом Бенноном.

У попередніх «файлах Епштейна», оприлюднених Мінʼюстом США у листопаді, вже випливало ім’я Лайчака, але тоді прем’єр Фіцо заявляв, що не планує його звільняти.

Цього разу словацька опозиція закликала до відставки, і прем’єр погодився її прийняти, назвавши свого радника «чудовим дипломатом».

Спочатку Лайчак гостро заперечував звʼязок з Епштейном, а пізніше відповів, що не може підтвердити справжність повідомлень, бо вже не памʼятає їх. Водночас він додав, що «будь-які розмови були неформальними і без жодного реального змісту».