Із сайту Мінʼюсту США видалили деякі «файли Епштейна». Серед них — фото з Трампом

Менше ніж через добу після публікації із сайту Міністерства юстиції США зникли щонайменше 16 файлів, повʼязаних з нині покійним сексуальним злочинцем фінансистом Джеффрі Епштейном.

Про це пише The Associated Press.

Зниклі файли, які були доступні в пʼятницю, а в суботу вже ні, містили світлини з оголеними жінками.

Також серед них були фото з чинним президентом США Дональдом Трампом, які Епштейн зберігав у шухляді: на них Трамп стоїть поруч з Епштейном, своєю майбутньою дружиною Меланією Трамп і засудженою спільницею Епштейна Гіслейн Максвелл.

Міністерство юстиції не пояснило, чому файли видалили. Поки невідомо, чи зробили це навмисно, але інцидент вже породив нову хвилю підозр про звʼязки померлого фінансиста з Дональдом Трампом.

Демократи з Комітету з нагляду Палати представників вказали на відсутність зображення з фотографією Трампа і звинуватили Мінʼюст, який очолює прихильниця президента США Пем Бонді, у приховуванні інформації.

«Що ще приховується? Ми потребуємо прозорості для американської громадськості», — написали вони в Х.

Мінʼюст США тільки заявив, що фотографії та інші матеріали «продовжать перевіряти та редагувати відповідно до закону з надмірною обережністю».

Серед десятків тисяч документів, повʼязаних із фінансистом Джеффрі Епштейном, які опублікувало Міністерство юстиції США 19 грудня, було багато світлин відомих осіб. Низка світлин фактично не становить цінності, бо файли піддали цензурі з метою зберегти конфіденційність деяких зображених людей.

Також там відсутні матеріали, що викликали найбільший інтерес — допити потерпілих ФБР та внутрішня документація Міністерства юстиції щодо рішень про висунення звинувачень.

Проте на багатьох опублікованих світлинах є 42-й президент США Білл Клінтон, актори Кевін Спейсі і Кріс Такер, співаки Майкл Джексон та Мік Джаггер з групи Rolling Stones, колишній британській принц Ендрю і його колишня дружина Сара Фергюсон, мільярдер Річард Бренсон та ілюзіоніст Девід Копперфільд, який обіймається з засудженою спільницею Епштейна Гіслейн Максвелл.

1 12





















Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран 42-й президент США Білл Клінтон. U.S. Department of Justice

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих осіб у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Нібито Трамп і Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.

У листопаді стало відомо, що серед документів Джеффрі Епштейна знайшли десятки згадок про Україну. Серед іншого, там фігурують імена політика Олександра Вілкула та експрезидента Леоніда Кучми.