Мінʼюст США повернув фото з Трампом до «файлів Епштейна». А одна зі світлин із Майклом Джексоном і Біллом Клінтоном виявилась давно відомою

Міністерство юстиції США повернуло світлини з президентом США Дональдом Трампом до опублікованих файлів, які повʼязані з нині покійним сексуальним злочинцем фінансистом Джеффрі Епштейном. Там пояснили, що після перевірки дійшли висновку, що вони не становлять загрози розголосу конфіденційної інформації про жертв.

Про це пише The Guardian.

Першу партію з тисяч файлів опублікували 19 грудня, а вже наступного дня з них зникли щонайменше 16. На світлинах зображені фото з чинним президентом США Дональдом Трампом, які Епштейн зберігав у шухляді, а також у рамці на столі: на них Трамп стоїть поруч з Епштейном, своєю майбутньою дружиною Меланією Трамп і засудженою спільницею Епштейна Гіслейн Максвелл.

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Фото Епштейна з Дональдом і Меланією Трамп на столі праворуч. U.S. Department of Justice

Також стало відомо, що одна зі світлин, де зображені покійний співак Майкл Джексон, 42-й президент США Білл Клінтон та співачка Діана Росс, раніше вже була відома. На ній зображені син Росс та діти Майкла Джексона, чиї обличчя Мінʼюст приховав як неповнолітніх.

Mourad Mesellaty / X

Заступниця прессекретаря Білого дому Ебігейл Джексон опублікувала в X це відредаговане фото з підписом, що люди, чиї обличчя приховали, це «жертви та/або неповнолітні». Це викликало критику в соцмережах і звинувачення у спробах фальсифікувати, хто дійсно зображений на фото.

Соцмережа X завдяки зауваженням користувачів додала плашку, що це фото не нове і не повʼязане зі справою Епштейна.