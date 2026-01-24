Трамп каже, що США використали секретну зброю «Дезорієнтатор», щоб захопити президента Венесуели

Американські військові під час операції 3 січня в Каракасі використали таємний пристрій під назвою Discombobulator («Дезорієнтатор»), який нейтралізував оборонні системи Венесуели.

Про це президент США Дональд Трамп розповів в інтервʼю The New York Post.

«Вони так і не запустили свої ракети. У них були російські та китайські ракети, але вони так і не запустили жодної. Ми прийшли, вони натискали кнопки, нічого не працювало. Вони були повністю готові до нас», — каже американський президент.

Трамп підкреслив, що технологія була спрямована безпосередньо на охоронців венесуельського лідера.

За словами очевидців з оточення Мадуро, зброя викликала хаотичні збої у техніці та сильні фізичні симптоми серед охоронців, включно з носовими кровотечами й блювотою.

Один з охоронців Мадуро розповів, що під час операції «раптово всі радарні системи вимкнулися без жодних пояснень».

«У якийсь момент вони щось запустили; я не знаю, як це описати. Це було схоже на дуже інтенсивну звукову хвилю. Раптом я відчув, ніби моя голова вибухає зсередини. У всіх нас почалася кровотеча з носа. Дехто блював кров’ю. Ми впали на землю, не в змозі поворухнутися. Ми навіть не могли встати після тієї звукової зброї, чи що там було», — сказав свідок.

Операція США у Венесуелі

У ніч на 3 січня США за наказом президента Дональда Трампа вдарили по кількох військових обʼєктів у Каракасі (Венесуела). Загалом під атаки потрапили щонайменше 11 об’єктів, включно з будівлею парламенту, авіабазами та морським портом.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан на всій території країни. Згодом його разом із дружиною Силією Флорес затримали та вивезли з країни до США. Обом висунули звинувачення у наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному володінні кулеметами ти вибухівкою, а також у змові проти США.

Верховний суд Венесуели призначив тимчасовою очільницею країни Делсі Родрігес. А Ніколаса Мадуро ввечері 3 січня доправили до федерального слідчого ізолятора Metropolitan Detention Center у Нью-Йорку.

5 січня в Нью-Йорку пройшло перше судове засідання над Мадуро і його дружиною. Наступне заплановане на 17 березня.

Міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельо заявив, що внаслідок операції США 3 січня загинули 100 людей. Венесуельські чиновники заявили, що значну частину служби безпеки Мадуро «холоднокровно вбили», а Куба заявила про вбивство 32 її військових та розвідників у Венесуелі, їхні тіла вже повернули.

10 січня Дональд Трамп заявив, що США готові продавати венесуельську нафту Росії, Китаю та іншим країнам. За його словами, покупці зможуть отримувати нафту в будь-яких обсягах.

Вже 15 січня CNN з посиланням на джерела писало, що США вперше офіційно продали нафту з Венесуели на $500 мільйонів.