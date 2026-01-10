Трамп: США готові продавати венесуельську нафту Росії, Китаю та Індії

Президент США Дональд Трамп заявив, що США готові продавати венесуельську нафту Росії, Китаю та іншим країнам. За його словами, покупці зможуть отримувати нафту у будь-яких обсягах.

Про це стало відомо з трансляції Білого дому.

Трамп наголосив, що США «стануть відкриті для бізнесу негайно», якщо Росія та Китай прийдуть по нафту, адже ці країни зацікавлені у великих обсягах поставок. Загалом президент США очікує, що інвестиції у Венесуелу досягнуть щонайменше $100 млрд.

За планом США, частина запасів венесуельської нафти, що зараз перебуває під контролем тимчасової адміністрації в Каракасі, буде передана Сполученим Штатам. Очікується, що її кількість складе від 30 до 50 мільйонів барелів високоякісної нафти.

Ці ресурси стануть першим етапом триетапного плану США щодо видобутку та продажу венесуельської нафти, а виручені кошти підуть на користь народу Венесуели через контрольовані урядом США рахунки.

Міністр енергетики США Кріс Райт підтвердив, що продажі будуть безстроковими, повідомляло Politico. Індія теж готова купувати нафту з Венесуели, якщо отримає на це дозвіл США, писав Reuters. Серед індійських покупців — компанія Reliance, яка має найбільший у світі нафтопереробний завод і може обробляти до 1,4 млн барелів важкої нафти на добу.

Венесуельська нафта сорту Merey відноситься до важких, проте заводи, зокрема в Індії, здатні переробляти її ефективно. США хочуть, щоб ці поставки сприяли стабільності світового ринку нафти та економічній співпраці з країнами, які потребують енергоресурсів.

Операція США у Венесуелі

У ніч на 3 січня в Каракасі, Венесуела, пролунало щонайменше сім вибухів. За наказом президента США Дональда Трампа під ударом були кілька військових об’єктів країни, включно з авіабазами «Ла-Карлота» та «Фуерте Тіуна», морським портом Ла-Гуайра, будинком міністра оборони та сигнальною антеною «Ель-Волькан».

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан на всій території країни. За оцінками, під атаки потрапило щонайменше 11 об’єктів, включно з будівлею парламенту.

Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес затримали та вивезли з країни до США. Їм висунули звинувачення у наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному володінні кулеметами ти вибухівкою, а також змові проти США.

Верховний суд Венесуели призначив тимчасовою очільницею країни Делсі Родрігес. А Ніколаса Мадуро ввечері 3 січня доправили до федерального слідчого ізолятора Metropolitan Detention Center у Нью-Йорку.

У понеділок 5 січня влада Венесуели опублікувала суботній указ про запровадження надзвичайного стану й наказала поліції затримувати будь-кого, хто підтримує збройний напад з боку США. Того ж дня у Нью-Йорку пройшло перше судове засідання над Мадуро і його дружиною.

Вже 7 січня міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельо заявив, що внаслідок операції США 3 січня загинуло 100 людей. Венесуельські чиновники заявили, що значну частину служби безпеки Мадуро «холоднокровно вбили», а Куба заявила про вбивство 32 її військових та розвідників у Венесуелі.