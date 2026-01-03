У столиці Венесуели пролунало щонайменше сім вибухів на тлі загострення зі США

Уночі в суботу, 3 січня, у Каракасі, Венесуела, було чутно звуки щонайменше семи вибухів. Очевидці також заявили, що бачили літаки, які пролітали над містом на низькій висоті.

Про це повідомляє AP.

Після вибухів мешканці різних районів міста вийшли на вулиці й намагалися зрозуміти, що відбувається.

Офіційних коментарів від уряду Венесуели наразі немає.

Як пише Reuters, після вибухів південна частина міста, розташована поблизу великої військової бази, залишилася без електроенергії.

Журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс із посиланням на джерела заявила, що Дональд Трамп наказав атакувати обʼєкти у Венесуелі в рамках посилення кампанії проти режиму президента Ніколаса Мадуро.

Окремо співрозмовники CBS повідомили, що в адміністрації Трампа знають про вибухи, однак не надали подальших коментарів.

Президент Колумбії, яка межує з Венесуелою, Густаво Петро написав, що «Каракас перебуває під атакою».

«Попередьте світ: Венесуелу напали!», — йдеться у його дописі в X.

Події відбуваються на тлі нещодавніх дій армії США, яка заявляла про удари по човнах, що нібито використовуються для контрабанди наркотиків. Президент США Дональд Трамп також неодноразово попереджав, що США готуються вжити нових заходів проти ймовірних мереж наркоторгівлі у Венесуелі та що удари по суші розпочнуться «незабаром».

Загострення відносин між США і Венесуелою

В останні місяці відносини між Венесуелою і США значно погіршились. Американські військові неодноразово атакували човни біля узбережжя Венесуели, які нібито перевозили наркотики. Адміністрація пояснює такі кроки боротьбою з епідемією фентанілу в США — смертність, повʼязана з цим наркотиком, останніми роками значно зросла.

Загалом американці атакували 25 суден у Тихому океані та Карибському морі. У цих атаках загинули щонайменше 95 людей.

У листопаді США оголосили про початок військової операції біля Венесуели під назвою «Південний спис», яка спрямована на «боротьбу з наркотерористами» в Південній Америці. За даними CNN, у регіоні розгорнули понад десяток американських військових кораблів і майже 15 тисяч військовослужбовців.

Більшість американців проти втручання. Опитування CBS News показало, що 70% респондентів не підтримують військові дії США у Венесуелі. Попри це 22 листопада США провели найбільшу демонстрацію сили поблизу кордонів Венесуели: біля її узбережжя з’явилися винищувачі F/A-18E, B-52 і розвідувальний літак.

Адміністрація Трампа 24 листопада також визнала президента Венесуели та його уряд членами іноземної терористичної організації. Це дає США можливість запроваджувати додаткові санкції проти активів і логістики його політичного режиму.

Ніколаса Мадуро повʼязують з розгалуженою мережею торгівлі наркотиками у венесуельських Збройних силах — «Картелем сонць» (Cartel de los Soles). Він займається контрабандою наркотиків до Сполучених Штатів і Європи.

CNN з посиланням на джерела 30 листопада писало, що Мадуро натякнув, що готовий зрештою піти у відставку, однак погодився зробити це не раніше ніж через 18 місяців. Білий дім наполягав на негайному його усуненні.

16 грудня у східній частині Тихого океану США атакували три човни, які, за даними американських військових, перевозили наркотики. Загинули щонайменше вісім людей.