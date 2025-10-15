США атакували судно біля Венесуели — воно, ймовірно, перевозило наркотики

Військові США атакували судно біля берегів Венесуели. За словами президента США Дональда Трампа, воно займалось наркотрафіком.
Відповідне відео Трамп опублікував у соцмережі TruthSocial.
Президент США стверджує, що знищене судно було повʼязане з наркотерористичними спільнотами.
Трамп додав, що внаслідок атаки загинули шість чоловіків, яких він назвав «наркотерористами». Водночас жертв у війську США не було, каже президент. Політик також опублікував у себе на сторінці відео цього удару.
- У серпні Трамп наказав направити до берегів Венесуели сім військових кораблів з 4 500 членами персоналу, включаючи три есмінці з керованими ракетами і щонайменше один ударний підводний човен для боротьби з незаконним обігом наркотиків.
- На початку вересня армія США атакувала судно з Венесуели в Карибському морі, яке, можливо, перевозило наркотики. Тоді, за словами Трампа, ліквідували 11 бойовиків. Про аналогічні атаки Трамп повідомив також 15 та 20 вересня — під час кожного з ударів загинули по три людини.
- Правозахисна організація Human Rights Watch ці атаки США називала «незаконними позасудовими вбивствами».