США атакували судно біля Венесуели — воно, ймовірно, перевозило наркотики

Військові США атакували судно біля берегів Венесуели. За словами президента США Дональда Трампа, воно займалось наркотрафіком.

Відповідне відео Трамп опублікував у соцмережі TruthSocial.

Президент США стверджує, що знищене судно було повʼязане з наркотерористичними спільнотами.

Трамп додав, що внаслідок атаки загинули шість чоловіків, яких він назвав «наркотерористами». Водночас жертв у війську США не було, каже президент. Політик також опублікував у себе на сторінці відео цього удару.