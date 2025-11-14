США оголосили про початок військової операції «Південний спис» біля Венесуели

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив про початок військової операції під назвою «Південний спис», яка спрямована на «боротьбу з наркотерористами» в Південній Америці.

Про це він написав у соцмережі X.

За словами Гегсета, такий наказ видав президент США Дональд Трамп.

Місія відбудеться під керівництвом Обʼєднаної оперативної групи «Південний спис» та Південного командування США.

Американський міністр заявив, що ця операція має на меті «усунути наркотерористів з нашої півкулі та захистити США від наркотиків, які вбивають наших людей».

«Західна півкуля — це сусід Америки, і ми будемо її захищати», — написав Гегсет.

Загострення відносин між США та Венесуелою

В останні місяці відносини між Венесуелою і США значно погіршились. Американські військові неодноразово атакували човни біля узбережжя Венесуели, які нібито перевозили наркотики. Адміністрація пояснює такі кроки боротьбою з епідемією фентанілу в США — смертність, повʼязана із цим наркотиком, значно зросла за останні роки.

Також Штати значно наростили військовий контингент у регіоні. Наразі там перебувають 10 тисяч американських військових, переважно на базах у Пуерто-Рико, а також контингент морських піхотинців на десантних кораблях. Загалом ВМС мають вісім надводних військових кораблів і підводний човен у Карибському басейні.

Видання The New York Times 16 жовтня писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа уповноважила ЦРУ проводити секретні операції, а The Wall Street Journal 31 жовтня писало, що Вашингтон визначив військові об’єкти Венесуели, що начебто використовуються для контрабанди наркотиків, і розглядає варіанти повітряних ударів по них.

Серед потенційних цілей називалися порти, аеропорти, військово-морські бази та злітно-посадкові смуги, що, за твердженнями США, контролюються військовими та нібито використовуються для незаконного обігу наркотиків.

Проте президент Трамп заперечував повідомлення в медіа, що він розглядає можливість ударів по Венесуелі.