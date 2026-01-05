Куба заявила про загибель 32 своїх громадян під час захоплення президента Венесуели Сполученими Штатами

Влада Куби повідомила, що під час операції США із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро загинули 32 громадянина Куби.

Про це заявив уряд країни, передає Reuters.

За даними влади, всі загиблі були військовослужбовцями та розвідниками. У заяві йдеться, що вони виконували завдання з безпеки та оборони й загинули під час бойових зіткнень або внаслідок бомбардувань об’єктів.

У столиці країни Гавані оголосили дводенну жалобу 5 і 6 січня. Про прощальні церемонії обіцяють повідомити окремо.

Куба протягом років забезпечувала охорону Ніколаса Мадуро. Водночас наразі не уточнюють, скільки кубинців перебувало безпосередньо поруч із ним під час операції США, а скільки загинуло в інших місцях.