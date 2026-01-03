Венесуела заявила про військову агресію з боку США та запровадила надзвичайний стан

Влада Венесуели звинуватила Сполучені Штати у «серйозній військовій агресії» проти території та населення країни.

Відповідну заяву опублікував міністр закордонних справ Венесуели Іван Гіл Пінто.

За словами Пінто, атаки були здійснені по цивільних і військових об’єктах у столиці країни — Каракасі, а також у штатах Міранда, Арагуа та Ла-Гуайра. У заяві йдеться, що дії США є «грубим порушенням Статуту ООН» і загрожують миру та стабільності в Латинській Америці та Карибському регіоні.

Венесуельська влада стверджує, що справжньою метою атаки є встановлення контролю над стратегічними ресурсами країни, зокрема нафтою та мінералами, а також спроба примусової «зміни режиму». Уряд підкреслив, що ці спроби «зазнають поразки», як і раніше.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про запровадження на всій території країни режиму «зовнішнього надзвичайного стану» та наказав реалізувати плани національної оборони. Також він розпорядився розгорнути Командування з комплексної оборони держави та відповідні органи управління у всіх штатах і муніципалітетах.

Пінто заявив, що Венесуела звернеться зі скаргами до Ради Безпеки ООН, Генерального секретаря ООН, а також до регіональних міжнародних організацій, вимагаючи засудження дій США. Влада країни наголосила, що залишає за собою право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Офіційних коментарів з боку уряду США щодо цих звинувачень наразі не було.

Уночі 3 січня у Каракасі, Венесуела, було чутно звуки щонайменше семи вибухів. Очевидці також заявили, що бачили літаки, які пролітали над містом на низькій висоті. Журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс із посиланням на джерела заявила, що Дональд Трамп наказав атакувати обʼєкти у Венесуелі в рамках посилення кампанії проти режиму президента Ніколаса Мадуро.

Загострення відносин між США і Венесуелою

В останні місяці відносини між Венесуелою і США значно погіршились. Американські військові неодноразово атакували човни біля узбережжя Венесуели, які нібито перевозили наркотики. Адміністрація пояснює такі кроки боротьбою з епідемією фентанілу в США — смертність, повʼязана з цим наркотиком, останніми роками значно зросла.

Загалом американці атакували 25 суден у Тихому океані та Карибському морі. У цих атаках загинули щонайменше 95 людей.

У листопаді США оголосили про початок військової операції біля Венесуели під назвою «Південний спис», яка спрямована на «боротьбу з наркотерористами» в Південній Америці. За даними CNN, у регіоні розгорнули понад десяток американських військових кораблів і майже 15 тисяч військовослужбовців.

Більшість американців проти втручання. Опитування CBS News показало, що 70% респондентів не підтримують військові дії США у Венесуелі. Попри це 22 листопада США провели найбільшу демонстрацію сили поблизу кордонів Венесуели: біля її узбережжя з’явилися винищувачі F/A-18E, B-52 і розвідувальний літак.

Адміністрація Трампа 24 листопада також визнала президента Венесуели та його уряд членами іноземної терористичної організації. Це дає США можливість запроваджувати додаткові санкції проти активів і логістики його політичного режиму.

Ніколаса Мадуро повʼязують з розгалуженою мережею торгівлі наркотиками у венесуельських Збройних силах — «Картелем сонць» (Cartel de los Soles). Він займається контрабандою наркотиків до Сполучених Штатів і Європи.

CNN з посиланням на джерела 30 листопада писало, що Мадуро натякнув, що готовий зрештою піти у відставку, однак погодився зробити це не раніше ніж через 18 місяців. Білий дім наполягав на негайному його усуненні.

16 грудня у східній частині Тихого океану США атакували три човни, які, за даними американських військових, перевозили наркотики. Загинули щонайменше вісім людей.