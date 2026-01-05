У Нью-Йорку відбувся перший суд над президентом Венесуели Мадуро

Адвокат обвинуваченого назвав арешт «викраденням військовими» та заявив, що його клієнт наразі не просить звільнити його з-під варти. Адвокат Силії Флорес заявив, що вона отримала серйозні травми, зокрема сильні синці на ребрах, і попросив зробити їй рентгенівські знімки та провести медичний огляд.

Прокурори стверджують, що Мадуро був причетний до наркоторгівлі, з моменту початку роботи в Національних зборах Венесуели у 2000 році. Перші звинувачення проти нього в США висунули у 2020 році.

Пара не визнала себе винною за чотирма пунктами звинувачення, які включають наркотероризм, змову з метою імпорту кокаїну й зберігання кулеметів та іншої зброї.

У Нью-Йорку пройшло перше судове засідання над президентом Венесуели Ніколасом Мадуро та його дружиною Силією Флорес.

Операція США у Венесуелі

У ніч на 3 січня в Каракасі, Венесуела, пролунало щонайменше сім вибухів. За наказом президента США Дональда Трампа під ударом були кілька військових об’єктів країни, включно з авіабазами «Ла-Карлота» та «Фуерте Тіуна», морським портом Ла-Гуайра, будинком міністра оборони та сигнальною антеною «Ель-Волькан».

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан на всій території країни. За оцінками, під атаки потрапило щонайменше 11 об’єктів, включно з будівлею парламенту.

The New York Times з посиланням на венесуельського чиновника пише, що внаслідок атаки США на Венесуелу загинули щонайменше 40 людей. Серед жертв — як військові, так і цивільні. Водночас Дональд Трамп заявляв, що жоден американський військовий не постраждав.

Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес затримали та вивезли з країни до США. Їм висунули звинувачення у наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному володінні кулеметами ти вибухівкою, а також змові проти США.

Трамп заявив, що США планують керувати Венесуелою доти, доки не зможуть забезпечити «безпечний, належний і розважливий перехід влади», а також готові до другої, потужнішої атаки на Венесуелу, але наразі в цьому нема потреби.

Крім того, за словами Трампа, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес заявила, що Каракас готовий до співпраці з Вашингтоном, «щоб зробити Венесуелу «знову великою». Сама ж Родрігес заявила, що Мадуро є єдиним легітимним президентом Венесуели. Через це Трамп заявив, що вона може заплатити навіть більшу ціну, ніж Мадуро, якщо «не вчинятиме правильно».

Згодом Верховний суд Венесуели призначив Родрігес тимчасовою очільницею країни. А Ніколаса Мадуро ввечері 3 січня доправили до федерального слідчого ізолятора Metropolitan Detention Center у Нью-Йорку.

У понеділок 5 січня влада Венесуели опублікувала суботній указ про запровадження надзвичайного стану й наказала поліції затримувати будь-кого, хто підтримує збройний напад з боку США.