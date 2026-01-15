CNN: США вперше продали венесуельську нафту на $500 мільйонів

США офіційно здійснили перший продаж венесуельської нафти, який приніс приблизно $500 мільйонів.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

Деталі першого продажу офіційно не розкривають, але відомо, що венесуельську нафту пропонують трейдерам зі знижкою, як порівнювати з альтернативними сортами. Таким чином, США почали комерційне використання венесуельської нафти.

Цей продаж став частиною угоди між Вашингтоном і Каракасом на майже $2 мільярди, досягнутої на початку січня. Очікується, що найближчими днями та тижнями будуть нові продажі.

За даними джерел, виручка від першого продажу наразі зберігається на рахунках, контрольованих урядом США, зокрема в банку в Катарі. Такий формат дозволяє проводити операції з нафтопродуктами під американським наглядом без ризику арешту коштів.

Після військової операції США у Венесуелі та затримання президента Ніколаса Мадуро адміністрація президента Дональда Трампа заявила про намір залучити багатомільярдні інвестиції до венесуельського нафтового сектора.

Також Трамп наголошував, що американські компанії мають інвестувати в модернізацію зруйнованої енергетичної інфраструктури Венесуели щонайменше $100 мільярдів, хоча деякі енергетичні топменеджери висловлювали сумніви щодо можливостей і вигідності такого бізнесу.

Скепсис не приховують і самі нафтовики. Генеральний директор ExxonMobil Даррен Вудс прямо заявив, що Венесуела наразі є «непридатною для інвестицій». За його словами, у країні відсутні зрозумілі правові та комерційні правила, без яких неможливо оцінити ризики та потенційний прибуток.

Білий дім, утім, наполягає, що переговори з компаніями тривають. Речниця адміністрації заявила, що команда Трампа веде активні дискусії з бізнесом, який готовий вкладатися у відновлення венесуельської нафтової галузі.