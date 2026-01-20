Тримають в ізоляції, не дозволяють дзвонити й не видають зимове взуття. Дружина Сергія Кузнєцова заявила про порушення його прав у Німеччині

Дружина українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві «Північних потоків», заявила про порушення його прав у слідчому ізоляторі міста Гамбург, що в Німеччині.

У листі до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця вона розповіла, що з листопада 2025 року Сергій жодного разу не подзвонив, хоча суд офіційно дозволив йому телефонні контакти. Адміністрація СІЗО пояснює, що це технічно неможливо.

Зимове взуття, яке зберігають на складі, Сергію не видають. Спеціальне харчування, яке є обовʼязковою умовою утримання українця, надають частково — лише під час обіду.

Крім того, за словами дружини, Сергія Кузнєцова тримають у секції для особливо небезпечних, у режимі фактичної ізоляції — 23 години на добу в одиночній камері. Дружина може бачити його лише раз на місяць — востаннє це було 14 січня цього року.

Український омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що такі умови утримання українця можуть мати ознаки нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження, а також розцінюватися як форма катування.

Він направить листи з переліком зафіксованих порушень до органів юстиції, пенітенціарної системи та правозахисних інституцій Німеччини. Лубінець вимагатиме дозволу особисто потрапити до місця утримання Кузнєцова, щоб поспілкуватися з ним конфіденційно й оцінити, наскільки дотримуються його права.