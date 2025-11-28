В Україні стартує нова програма житлової допомоги переселенцям. Як вона працює і хто отримає допомогу

З 1 грудня стартує перший етап нової державної програми житлової допомоги для переселенців, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомила пресслужба уряду.

ВПО, що мають статус учасника бойових дій, або люди з інвалідністю внаслідок війни зможуть подати заяву на житловий ваучер на 2 мільйони гривень через «Дію». Цей ваучер можна використати для того, щоб:

купити житло;

інвестувати в будівництво;

сплатити перший внесок за іпотекою;

погасити іпотеку.

Подати заявку наразі можуть переселенці, які відповідають таким критеріям:

мають статус УБД або людини з інвалідністю внаслідок війни (з 2014 року);

мають підтверджене попереднє місце проживання на окупованих територіях;

мають актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території;

вони та їхня сімʼя не мають іншого житла на підконтрольних територіях (за винятком непогашеної іпотеки чи житла в зоні бойових дій);

не отримували житлової підтримки за іншими програмами й не мають чинних заяв у «єВідновленні».

Термін дії ваучера — 5 років з моменту отримання. Після придбання житла його 5 років не можна продавати чи в будь-який спосіб передавати іншим людям — так уряд гарантуватиме цільове використання коштів.

Інші програми для отримання житла

У серпні 2023 року стартував прийом заявок на програму «єВідновлення». У жовтні 2023 року право на компенсацію за послугою «єВідновлення» отримали українці, які відновили житло власним коштом. Також послуга «єВідновлення» доступна для людей із житлом у спільній власності.

З грудня 2023 року українці з житловими сертифікатами на компенсацію за знищене майно можуть подати заяву про бронювання грошей, щоб купити нове житло — будинок або квартиру.

Крім того, житловий сертифікат «єВідновлення» можна використовувати, щоб частково чи повністю покрити перший внесок пільгової іпотеки за програмою «єОселя». А 7 липня влада затвердила постанову, яка в межах програми «єВідновлення» дозволяє комісіям дистанційно обстежувати зруйноване житло на територіях активних бойових дій.