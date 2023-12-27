Відтепер купити нове житло можна на сертифікати «єВідновлення»

Українці з житловими сертифікатами як компенсацією за знищене майно можуть подати заяву про бронювання грошей, щоб купити нове житло — будинок або квартиру.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Потрібно спочатку обрати житло, домовитися з продавцем, оновити «Дію», у розділі «єВідновлення» відкрити вкладку «Сертифікати на житло» і натиснути «Забронювати кошти». Упродовж пʼяти робочих днів має надійти підтвердження, що гроші заброньовані.

Для оформлення угоди купівлі-продажу буде 30 днів. Якщо людина не встигає, то зможе повторно подати заяву на бронювання грошей. Купувати житло можна в новобудові або на вторинному ринку, а також проінвестувати в будівництво.

Угоду купівлі-продажу зможуть оформити нотаріуси з доступом до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. За пʼять днів гроші надійдуть продавцю житла. Якщо вартість житла вища, ніж сума компенсації, різницю можна доплатити власними коштами.

Перед тим як бронювати гроші за сертифікатом «єВідновлення», треба переконатися, що ви припинили право власності на знищений обʼєкт нерухомості. Це роблять у ЦНАПі або в нотаріуса. Якщо цього не зробити, то сертифікат не вдасться використати.