Українці, які власним коштом відремонтували житло, теж можуть подаватися на «єВідновлення»

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 10063 про розширення форми компенсації для українців, чиє житло було пошкоджене або зруйноване через війну.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Закон передбачає, що на виплату за програмою «єВідновлення» зможуть претендувати й ті українці, що за свої гроші зробили ремонт житла.

Такі виплати стануть доступні з 1 січня 2024 року. Щоб їх отримати, треба буде подати заявку в застосунку або на порталі «Дія».

Подані заяви розглядатиме спеціальна комісія, створена при органах місцевого самоврядування. Ці ж комісії обстежуватимуть знищене житло та ухвалюватимуть рішення щодо компенсації. Саму ж компенсацію надаватимуть у формі електронного житлового сертифіката. Його можна буде використати для купівлі житла на первинному чи вторинному ринку або ж як інвестицію в майбутню нерухомість