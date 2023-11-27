Послуга «єВідновлення» тепер доступна для людей із житлом у спільній власності

Послугу «єВідновлення» розширили й зробили доступною для людей, які мали житло в спільній власності.

Про це пише Мінінфраструктури.

Тепер людям, чиє житло в спільній власності зруйноване через повномасштабну війну, потрібно разом подати одну спільну заяву в «Дію» або кілька — окремо.

Потім комісія органу місцевого самоврядування опрацює заяву та визначить суму компенсації для кожного співвласника (це залежатиме від частки у власності). І кожен отримає свій житловий сертифікат, який можна буде використати, щоб купити нову квартиру, будинок або ж обʼєднати його з іншими співвласниками, щоб придбати нове спільне житло.