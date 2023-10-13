До «Дії» додали житловий сертифікат з програми «єВідновлення»

У застосунку «Дія» серед документів зʼявився житловий сертифікат. Він потрібен українцям, які подавалися на програму «єВідновлення» зі зруйнованим майном. Вони зможуть переглянути суму компенсації в житловому сертифікаті та розпочати пошук нової домівки.

Раніше сертифікат був лише в розділі «Послуги» — «єВідновлення». Тепер сума компенсації та статус заяви про «єВідновлення» будуть серед інших цифрових документів. Скористатися сертифікатом, щоб придбати житло, можна буде трохи згодом.

1 серпня 2023 року в «Дії» стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване житло. Власники знищеного житла зможуть подати заявку на отримання компенсації для придбання нової квартири або будинку. Отримати компенсацію зможуть тільки одноосібні власники житла:

зруйнованого через бойові дії після 24 лютого 2022 року;

що не підлягає відновленню;

розміщеного на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.

Щоб подати заявку, потрібно спочатку подати дані про пошкоджене та знищене нерухоме майно (якщо ще не подавали), а потім подати заявку на отримання компенсації, скориставшись послугою «єВідновлення» в застосунку.

Подані заяви розглядатиме спеціальна комісія, створена при органах місцевого самоврядування. Ці ж комісії обстежуватимуть знищене житло та ухвалюватимуть рішення щодо компенсації. Саму ж компенсацію надаватимуть у формі електронного житлового сертифіката. Його можна буде використати для купівлі житла на первинному чи вторинному ринку або ж як інвестиції в майбутню нерухомість.

Наступним етапом програми допомоги буде виплата коштів для будівництва нового приватного будинку на власній земельній ділянці. Відповідний механізм наразі розробляють.