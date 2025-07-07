Уряд затвердив механізм дистанційного обстеження знищеного житла

Кабінет Міністрів України 7 липня 2025 року затвердив постанову, яка в межах програми «єВідновлення» дозволяє комісіям дистанційно обстежувати зруйноване житло на територіях активних бойових дій.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Цей механізм надасть доступ до компенсацій для людей, що втратили свої домівки в громадах, куди комісії не можуть виїхати через безпекову ситуацію.

Дистанційне обстеження проводитимуть комісії, створені органами місцевого самоврядування або обласними військовими адміністраціями. Вони зможуть використовувати всі доступні інструменти дистанційного спостереження, зокрема:

супутникові знімки;

матеріали, отримані за допомогою зйомки з дронів;

фото та відео, зняті на мобільний телефон власником житла.

До знімків, які роблять самі заявники, висуваються чіткі вимоги:

фото має бути кольоровим, чітким і без дефектів;

файл має містити дату і час зйомки, геолокацію;

має бути зафіксована земельна ділянка, на якій розташована зруйнована оселя;

загальний і ще мінімум 3 різні ракурси житла, які підтверджують факт знищення;

на знімках мають бути чітко зафіксовані зруйновані конструкції, зокрема несучі стіни, перекриття, дах;

світлини мають містити ідентифікаційні ознаки обʼєкта: таблички з адресою, номери будинків, вивіски та інші орієнтири.

За потреби можна подавати додаткові підтвердження: акти ДСНС, поліції, свідчення очевидців. Якщо матеріалів достатньо, комісія складе акт дистанційного обстеження і внесе його до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Це відкриває шлях до отримання житлового сертифіката — документа, що дозволяє придбати нове помешкання в більш безпечному регіоні. У разі успішного впровадження, механізм масштабують на інші території, включно з тимчасово окупованими.