Сертифікат «єВідновлення» тепер можна використовувати для першого внеску за «єОселю»

Житловий сертифікат «єВідновлення» тепер можна використовувати, щоб частково чи повністю покрити перший внесок пільгової іпотеки за програмою «єОселя».

Про це йдеться на сайті уряду.

«Наприклад, ви отримали житловий сертифікат «єВідновлення» за знищене житло на 2 мільйони гривень.. Однак квартира, яку хочете придбати, дорожча й коштує, припустимо, 3 мільйони. Раніше в такому разі потрібно було доплатити з власних коштів або вибрати дешевше житло, а тепер можна взяти пільгову іпотеку за програмою єОселя», — пояснюють в уряді.

Сертифікат можна використати для оплати першого внеску «єОселі», який за умовами програми має бути не менш ніж 20% від вартості житла. Якщо сума сертифіката, який бажаєте використати, менша за 20% вартості житла — різницю треба внести власними коштами.

Що таке «єОселя»?

Державна програма «єОселя» почалася в жовтні 2022 року, вона дає українцям можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском 20% і кредитуванням терміном до 20 років. Ставка для військових ЗСУ за контрактом і силовиків, педагогів, медиків і науковців — 3%, а для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та всіх інших українців без власного житла — 7%.

Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифри та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами «єОселі» є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank та Укрексімбанк.