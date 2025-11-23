Мирний план, відставка міністрів, екстрадиція Кузнєцова. Головне за тиждень

Цього тижня головною темою став новий мирний план від США, європейські союзники вже запропонували свою альтернативу цій ініціативі.

Росія продовжила атаки по Україні, у Тернополі через це загинули понад 30 людей. Тим часом у США президент Дональд Трамп підписав законопроєкт про публікацію «файлів Епштейна».

Мирні плани для України

Канал NBC News 20 листопада заявив, що США розробили мирний план для України з 28 пунктів. За даними видання, документ розробляли кілька тижнів з російським перемовником Кирилом Дмитрієвим. Україну до процесу не залучили.

Повний текст плану опубліковано медіа Axios. Він, серед іншого, передбачає, що Росія фактично контролюватиме Донецьку і Луганську області, але юридично територія залишатиметься за Україною. Київ повинен скоротити армію вдвічі, російська мова та Російська православна церква отримають офіційний статус на окупованих територіях, Україна ніколи не вступить до НАТО.

Трамп назвав дату дедлайну, щоб ухвалити мирний план для України, — 27 листопада.

23 листопада делегації України, США, ЄС і Британії зустрілись в Женеві, щоб обговорити американський мирний план. Європа запропонувала альтернативний мирний план — його повний текст із 24 пунктів опублікувало медіа The Telegraph. У ньому нема жодних обмежень для ЗСУ та заборони на вступ до НАТО. Україна отримує гарантії безпеки за аналогом ст. 5 НАТО та безперешкодний прохід по Дніпру і контроль над Кінбурнською косою, а також відновлює контроль над ЗАЕС та Каховською дамбою.

Білорусь повернула українських громадян

Україна 22 листопада повернула 31 громадянина, яких утримували у вʼязницях в Білорусі. Це цивільні, засуджені в Білорусі до різних термінів ув’язнення — від двох до 11 років.

Серед них є люди з тяжкими хворобами, зокрема онкологічними. Наймолодшій звільненій 18 років, найстаршому — 58.

Удар Росії по Тернополю

У ніч проти 19 листопада росіяни поцілили ракетою по багатоповерхівці в Тернополі.

Станом на 23 листопада відомо про 34 загиблих, одного з них ще не ідентифікували. Безвісти зниклими вважають шістьох людей.

Трамп підписав закон, який зобовʼязує розкрити «файли Епштейна»

Президент США Дональд Трамп 20 листопада підписав законопроєкт, який зобовʼязує Міністерство юстиції оприлюднити документи, повʼязані з покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Тепер Міністерство юстиції має оприлюднити все, що зібрало за результатами кількох розслідувань стосовно Епштейна та його давньої довіреної особи й партнерки Гіслен Максвелл, яка відбуває 20-річний термін за вербування неповнолітніх дівчат. Загалом ідеться про приблизно 100 тисяч сторінок матеріалів.

Італія екстрадує Сергія Кузнєцова, якого звинувачують у підриві «Північних потоків»

Верховний суд Італії підтримав рішення про екстрадицію українського ветерана Сергія Кузнєцова в Німеччину, де його звинувачують у підриві «Північних потоків».

Адвокат Кузнєцова повідомив «Бабелю», що до 29 листопада італійська поліція передасть Кузнєцова німецьким правоохоронцям.

Поїздка Єрмака в Лондон, яка не сталась

Джерела «Бабеля» 18 листопада повідомили, що голова Офісу президента Андрій Єрмак летить у Лондон, де зустрінеться з колишнім головкомом, а нині послом Валерієм Залужним.

Поїздка мала відбутись на фоні політичної кризи й вимог звільнити самого Єрмака, який, імовірно, фігурує на «плівках Міндіча».

Зрештою Єрмак не полетів у Лондон, а прибув до Туреччини. Співрозмовники «Бабеля» після цього повідомили, що Єрмак скасував поїздку в Лондон останньої миті.

Розслідування корупції в «Енергоатомі»

18 листопада колишнього віцепремʼєр-міністра Олексія Чернишова відправили під варту на два місяці у справі про можливу корупцію в енергетиці. За даними слідства, експосадовець був серед людей, які відвідували так звану пральню — місце, де «відмивали» незаконно отримані гроші.

Верховна Рада 19 листопада проголосувала за відставку Германа Галущенка з посади міністра юстиції України та Світлани Гринчук із посади міністра енергетики — вони обоє фігурують у розслідуванні НАБУ.