Єрмак збирався у Лондон до Залужного, але пізно ввечері скасував поїздку — джерела «Бабеля»

Голова Офісу президента Андрій Єрмак збирався у Лондон до ексголовкома, а нині посла Валерія Залужного, але пізно ввечері скасував поїздку.

Про це повідомили джерела «Бабеля».

За словами наших співрозмовників, вдень 18 листопада Єрмак збирався в Лондон з неофіційним візитом і з цього приводу дзвонив Залужному. В Лондоні голова ОП планував зустрічі з британськими чиновниками. Про неофіційну зустріч із Залужним Єрмак домовлявся телефоном — після кількох розмов Залужний відмовився. Пізно ввечері 18 листопада Єрмак скасував поїздку і полетів із президентом у Туреччину.

«Стосунки між Єрмаком і Залужним напружені. У нинішній ситуації посол не хоче, щоб його використали в політичних цілях у зв’язку із внутрішньою кризою в Україні», — коментує цю ситуацію джерело «Бабеля» в оточенні Залужного.

Водночас, радник президента з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі «Бабелю» запевнив, що Єрмак у Лондон не збирався, а вчора ввечері полетів з президентом в Туреччину. Його участь у цьому візиті, за словами Литвина, планувалася ще наприкінці минулого тижня, і «Єрмак передбачався по всьому маршруту».