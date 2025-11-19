Російський розвідувальний корабель вперше застосував лазери проти пілотів Британії, які його відстежували

Російський розвідувальний корабель «Янтар» вперше застосував лазери для перешкоджання британським пілотам, які відстежували його діяльність у водах поблизу Британії.
Про це заявив міністр оборони Джон Гілі, повідомляє BBC.
Корабель перебував на півночі Шотландії та вже вдруге цьогоріч увійшов у територіальні води Британії протягом останніх тижнів.
Гілі заявив, що його країна продовжить стежити за кораблем і має «військові варіанти дій», якщо «Янтар» змінить курс. Він також звернувся до Росії та лідера Кремля Володимира Путіна, пригрозивши йому відповіддю.
«Ми бачимо вас. Ми знаємо, що ви робите. І якщо «Янтар» попрямує на південь цього тижня, ми готові», — сказав він.
Гілі також торкнувся російських порушень повітряного простору НАТО, загроз з боку Китаю та збройних конфліктів у світі, заявивши, що «світ змінюється» та стає «менш передбачуваним і небезпечнішим».
- У вересні в Європі почали фіксувати порушення повітряного простору дронами та літаками. Зокрема, російські безпілотники залітали до Польщі, Румунії та Німеччини, їхні уламки знаходили в Болгарії та Латвії. Три винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії. Через появу дронів тимчасово закривали головний аеропорт Копенгагену, їх також фіксували в Норвегії, біля бази ВМС Швеції та військових обʼєктів Данії.