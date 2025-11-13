Премʼєр Угорщини каже, що не дасть грошей Україні через скандал з «Енергоатомом». У МЗС відповіли, що не йому читати лекції про корупцію

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про припинення фінансової допомоги Україні через корупційний скандал з «Енергоатомом». У МЗС відреагували.

Про це угорський посадовець написав у соцмережі Х.

За його словами, Угорщина більше не надсилатиме грошей для допомоги Україні, адже їх краще використати у своїй країні. Також прем’єр написав, що «Брюсселю давно час нарешті зрозуміти, куди насправді йдуть їхні гроші».

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у відповідь заявив, що Орбан не може критикувати Україну за корупцію, оскільки сам фігурує у корупційних скандалах.

Зокрема, у 2024 році опозиціонер Орбана Петер Мадяр оприлюднив аудіозапис, де його (Мадяра) колишня дружина розповідає, як інші урядовці домоглися видалення доказів з судових протоколів, аби приховати свою роль у корупційних бізнес-операціях.

Після всього цього тисячі людей вийшли на протест у Будапешті. Вони вимагали відставки головного прокурора Угорщини і премʼєр-міністра Віктора Орбана.