Суд відправив під варту пʼяту підозрювану у справі про корупцію в «Енергоатомі» — працівницю «бек-офісу» Зоріну

Людмила Зоріна стала пʼятою фігуранткою справи про корупцію в енергетиці, що її розслідує Національне антикорупційне бюро, якій вже обрали запобіжний захід.

Під час обшуків у Зоріної виявили понад $105 тисяч, що в рази перевищує її офіційний дохід.

Працівниця «бек-офісу», через який, імовірно, легалізували гроші фігуранти справи, перебуватиме під вартою 60 діб з альтернативою застави у 12 мільйонів гривень.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ще одній фігурантці справи про розкрадання коштів в «Енергоатомі» — підприємиці Людмилі Зоріній.

Справа «Енергоатому»

10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

За даними НАБУ, члени організації систематично отримували 10—15% хабарів від контрагентів «Енергоатому». За такою схемою вони легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Серед них — керівник («Карлсон»), ексрадник міністра енергетики — він же «Рокет», виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» на прізвисько «Тенор» та чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.

НАБУ не називає імен жодного з фігурантів, але нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк стверджує, що «Карлсон» — це Тимур Міндіч, якого називають другом президента України Володимира Зеленського та одним зі співвласників фірми «Студія Квартал-95». Проти нього та ще одного бізнесмена Олександра Цукермана («Шугармен») в Україні запровадили санкції на три роки.

«Рокет» — це ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, «Тенор» — виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов. Обох уже відправили під варту.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки, а 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру. Імовірно, мова про Олексія Чернишова. Йому вже оголосили підозру в незаконному збагаченні.