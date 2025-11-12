Зеленський висловився за відставку міністрів юстиції та енергетики — їх повʼязують з Тимуром Міндічем

Президент Володимир Зеленський вважає, що міністр юстиції Герман Галущенко і міністерка енергетики Світлана Гринчук мають піти з посад. Їх часто називають людьми Тимура Міндіча — одного з головних підозрюваних у справі про корупцію в «Енергоатомі».

Про це Зеленський заявив у відеозверненні.

У Галущенко в межах справи про корупцію в «Енергоатомі» проходили обшуки, а 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції.

Зеленський попросив премʼєр-міністерку Свириденко, щоб вони написали заяви про відставку, і просить народних депутатів підтримати ці заяви.

Зеленський заявив, що підтримує розслідування правоохоронців, і додав, що підпише санкції проти двох людей, які фігурують у розслідуванні НАБУ.