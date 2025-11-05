За ексвійськкома Одеської області внесли чергову заставу понад 20 мільйонів гривень

За колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова 4 листопада внесли заставу у справі про самовільне залишення військової частини. Сума застави склала 20 136 200 гривень.

Про це заявила адвокатка підозрюваного Лідія Карплюк, повідомляє «Суспільне».

За даними джерел «Суспільного» в правоохоронних органах, кошти внесла приватна фірма.

За словами адвокатки, оскаржити ухвалу про запобіжний захід не вдалося, адже застава не підлягає апеляційному оскарженню.

«Хоча суддя вказала на можливість оскарження в ухвалі, це не змінює норм закону. Ми з колегою Андрієм Войтюком спробували подати апеляційні скарги, але Одеський апеляційний суд відмовив у відкритті провадження», — пояснила Карплюк.

Загалом у чотирьох кримінальних провадженнях проти Борисова вже внесено понад 100 мільйонів гривень застави — раніше сплачували 36,3 млн грн та 44,4 млн грн.

Справи Борисова

У червні 2023 року видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про те, що сімʼя начальника ТЦК Одеси Євгена Борисова за час повномасштабної війни купила в Іспанії нерухомість та автомобілі на мільйони доларів. Після цього у Верховній Раді ініціювали перевірку всіх ТЦК, а Зеленський доручив тодішньому головнокомандувачу Валерію Залужному негайно звільнити Євгена Борисова з посади, а також створити комісію, яка разом з правоохоронцями та Національним агентством з питань запобігання корупції перевірить усіх військкомів у всіх регіонах країни. Одеського військкома звільнили з посади за рішенням Ставки 28 червня.

Національне агентство з питань запобігання корупції дійшло висновку, що Євген Борисов незаконно збагатився на 188 мільйонів гривень. У липні того ж року Борисова затримали та відправили в СІЗО. Тоді йому оголосили підозри в незаконному збагаченні, умисному ухиленню від військової служби, неприбутті вчасно на службу без поважних причин.

У травні 2024-го Борисова повторно затримали при виході із СІЗО й оголосили нову підозру — в легалізації незаконних доходів на 142 мільйони гривень. Пізніше додалися підозри в тому, що він нібито оформив собі небойову травму як бойову і безпідставно отримав за це понад 165 тисяч гривень. Перед врученням нових підозр Борис вийшов з-під варти під заставу. Наступного дня його втретє взяли під варту.