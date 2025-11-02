Нові літаки, спецоперація ГУР у Покровську, арешти Труханова й Кудрицького. Головне за тиждень

Цього тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що веде перемовини щодо отримання трьох типів літаків — американських F-16, шведських Gripen та французьких Rafale.

Тим часом екскерівника «Укренерго» Володимира Кудрицького відправили під варту, а ексмера Одеси Геннадія Труханова — під домашній арешт.

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Арешти Кудрицького і Труханова

Ексголову «Укренерго» Володимира Кудрицького затримали на Львівщині, де той саме перебував на відпочинку, за підозрою у шахрайському заволодінні коштами держпідприємства «НЕК «Укренерго». У цій же справі підозру отримав і львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, який вже перебуває в СІЗО у справі про закупівлю неякісного одягу для ЗСУ на понад 1 млрд грн.

Кудрицького відправили під варту на два місяці з заставою майже 14 мільйонів гривень. Згодом за нього внесли заставу в розмірі 13,7 мільйона гривень. Його зобовʼязали зʼявлятися за викликом, не залишати Київ без дозволу, здати паспорти, не спілкуватися зі свідками та носити електронний браслет.

29 жовтня низці одеських посадовців, включно з колишнім мером Одеси Геннадієм Трухановим, оголосили про підозру в службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня 2025 року.

За даними слідства, система водовідведення Одеси виявилася непідготовленою до стихії, бо роками належно не утримувалась.

31 жовтня суд відправив Труханова під домашній арешт. Під арештом він перебуватиме до 28 грудня. Його також зобовʼязали носити електронний браслет.

Радіодиктант національної єдності

Цьогорічний Радіодиктант національної єдності писали в понеділок, 27 жовтня, у День української писемності та мови. Текст мав назву «Треба жити!», його авторкою стала письменниця й перекладачка Євгенія Кузнєцова — відома за романами «Спитайте Мієчку» та «Дороги під ясенами».

Читала текст народна артистка України Наталія Сумська — акторка театру й кіно, лауреатка Шевченківської премії, яка активно підтримує культурні ініціативи, пов’язані з українською мовою та мистецтвом.

Багаторічна учасниця та рекордсменка Радіодиктанту національної єдності Христина Гоянюк зі Львова під час прямого ефіру розкритикувала текст диктанту — і її коментар несподівано перервали.

Згодом голова правління «Суспільного Мовлення» Микола Чернотицький у фейсбуку перепросив за те, що ведучий перебив жінку, та пообіцяв провести «окрему редакторську роботу».

Україна планує отримати до 250 нових літаків

Україна веде перемовини щодо отримання трьох типів літаків — американських F-16, шведських Gripen та французьких Rafale.

За словами президента, він веде три паралельні розмови щодо літаків — зі Швецією, Францією та США. Він додав, що загальний запит на майбутнє української бойової авіації — це флот на 250 нових літаків.

Початок опалювального сезону

Зеленський заявив, що від 28 жовтня в Україні офіційно стартує опалювальний сезон. Одним з перших його почне Київ.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці опалювальний сезон стартує 29 жовтня. Він додав, що розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до семи днів.

Масована комбінована атака РФ

У ніч проти четверга, 30 жовтня, російська армія масовано атакувала Україну ракетами та дронами, запустивши 653 ударні БпЛА та 52 ракети. Протиповітряна оборона збила або подавила 623 повітряні цілі.

Прямі влучання 16 ракет та 61 ударного БпЛА були зафіксовані на 20 локаціях, а падіння уламків — на 19 локаціях в різних регіонах України. Крім того, три ворожі ракети були локаційно втрачені.

У ДТЕК повідомили, що РФ атакувала низку ТЕС у різних регіонах України. Унаслідок ударів було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Це стало третьою масованою атакою на теплоелектростанції компанії за жовтень.

У Києві закрили ТРЦ «Гулівер»

Торговельно-офісний комплекс «Гулівер» у центрі Києва тимчасово закрили.

У пресслужбі Ощадбанку заявили, що роботу торговельного центру зупинили з 22:00 30 жовтня, а на який термін — поки що невідомо.

Причиною називають блокування роботи з боку колишнього власника — компанії «Три О». З 26 липня право власності на комплекс «Гулівер» належить Ощадбанку (80%) та Укрексімбанку (20%).

В Ощадбанку кажуть, що «Три О» блокує доступ до технічних приміщень, не передає технічну документацію, перешкоджає роботі спеціалістів та навмисно перевантажує енергосистему.

У банку наголошують, що це створює загрози безпеці відвідувачів та орендарів, порушує бізнес-процеси, а також завдає фінансових збитків для державних банків.

Спецоперація ГУР у Покровську

У Покровську Донецької області спецпідрозділи та авіація ГУР проводять десантну операцію, щоб розблокувати ключові логістичні шляхи.

Першим про початок операції написав журналіст The Economist Олівер Керолл з посиланням на джерела.

Він опублікував відео, на якому видно висадку військових з гелікоптера в районах, які начебто перебувають під контролем Росії.

«Суспільне» та РБК-Україна з посиланням на джерела підтвердили справжність опублікованого Кероллом відео та зазначили, що штурмовики воєнної розвідки увійшли до районів міста, які російські генерали оголосили «захопленими» та вважають стратегічно важливими для української логістики.

Джерела ZN.UA написали, що операцією керує особисто очільник ГУР Кирило Буданов, який перебуває на місці. Цю інформацію підтвердили і співрозмовники агентства Reuters. Зазначимо, що Буданова не було на нараді в президента 31 жовтня, де були присутні керівники інших спецслужб — СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Водночас, за даними Reuters, операція почалася ще на початку цього тижня. У ній задіяли, зокрема, гелікоптер Black Hawk.

Атака українських дронів на російський порт Туапсе

Центр спеціальних операцій «А» СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони в ніч проти 2 листопада атакували порт Туапсе на чорноморському узбережжі Росії. Зафіксовані пʼять влучань безпілотників. Загорівся танкер і виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, що завантажують і розвантажують танкери. Також пошкоджені портові будівлі.

Росіяни заявили, що випробували нову ядерну ракету

Лідер Кремля Володимир Путін заявив, що російська армія провела випробування крилатої ракети необмеженої дальності з ядерним двигуном 9М730 «Буревісник». Вона здатна нести ядерний заряд.

Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов доповів, що випробування провели 21 жовтня. Політ ракети був багатогодинним. За словами Герасимова, «Буревісник» подолав 14 тисяч кілометрів і перебував у повітрі 15 годин.

Доказів випробування наразі немає. Однак у серпні Reuters з посиланням на дослідників і джерела писало, що РФ може до нього готуватися. Джерела відмічали, що супутникові знімки показують активну діяльність на полігоні «Паньково» на архіпелазі Нова Земля в Баренцовому морі.