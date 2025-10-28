Зеленський: Україна планує отримати до 250 нових літаків. Це F-16, Gripen та Rafale

Україна веде перемовини щодо отримання трьох типів літаків — американських F-16, шведських Gripen та французьких Rafale.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.

«Я веду три паралельні розмови щодо літаків — зі шведами, з французами і з американцями. А загальний запит на майбутнє нашої бойової авіації — це флот на 250 нових літаків», — зазначив він.

Президент додав, що Gripen є одними з пріоритетних літаків для України. Все через те, що обслуговування цих винищувачів найдешевше, бо найменша кількість людей має бути залучена.

«Для нашого пілота з фахом і досвідом — це не півтора року навчання, як, наприклад, у нас було з F-16, а шість місяців. Всі льотно-посадкові технічні можливості у Gripen теж вигідні, ви знаєте — вони можуть злітати і сідати на траси», — підкреслив Зеленський.

Він також наголосив на тому, що Gripen зручні в питанні застосування зброї.

«Коли ми ще не мали F-16, ми вже почали знаходити інструменти, як застосовувати західну зброю на наших українських літаках радянського виробництва. Це забирало у нас місяці, ми не могли застосовувати наявні ракети, тому що не було таких підвісів. І це було складно. Але під нас розробляли, працювали наші інженери разом з інженерами тих країн, чия зброя. Так от щодо Gripen — на нього чіпляється все. Напевно, майже все з того, що використовує Україна — ракети і іншу зброю — це все можна туди підчепити», — пояснив президент.

Він додав, що за домовленістю зі Швецією Україна отримає Gripen з усім озброєнням. Крім того, країни домовились про локалізацію Gripen.

Що стосується Rafale, то його привабливість була в тому, що потрібно було домовлятися тільки з Францією, розповів Зеленський. Однак складність полягала у високому запиті на ці літаки у світі і, відповідно, чергах на виробництво і постачання.

Чим корисні винищувачі Gripen для України?

На відміну від F-16, літак Gripen JAS 39 невибагливий до злітно-посадкових смуг і простіший у міжпольотному обслуговуванні.

Крім того, вартість льотної години JAS 39 — найнижча серед винищувачів. Для моделі JAS 39C/D цей показник становить $7 000—8 000, а для JAS 39E/F, за попередніми оцінками, лише $4 000.

Видання The Guardian повідомляло, що Україна може придбати у Швеції винищувачі Gripen, оплативши їх за рахунок заморожених російських активів.