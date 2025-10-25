Перші літаки Gripen від Швеції Україна отримає вже у 2026 році

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перші шведські винищувачі Gripen з’являться вже наступного року.

Про це він повідомив у Telegram.

Загалом Україна розраховує на 150 таких літаків. Відповідну угоду країни підписали 22 жовтня.

Що відомо про винищувачі Gripen

Вартість одного винищувача Gripen становить $30—60 мільйонів, залежно від комплектації та умов постачання. Gripen позиціонується як найдешевший винищувач покоління 4+ (класифікація найсучасніших реактивних винищувачів). Ціна варіюється залежно від рівня модернізації.

Якщо порівнювати F-16 і Gripen, то дальність польоту в них майже однакова. Водночас Gripen JAS 39 має важливу перевагу над F-16 — невибагливість до злітно-посадкових смуг і простота міжпольотного обслуговування. За доктриною шведських повітряних сил у разі війни літаки повинні розосереджуватися і базуватися навіть на автомобільних дорогах, що є актуальним в українських умовах.

Крім того, в JAS 39 Gripen — одна з найдешевших вартостей льотної години серед винищувачів, що є важливим для України. Вартість льотної години для версії JAS 39C/D становить $7–8 тисяч, а для версії JAS 39E/F, за непідтвердженими даними, лише $4 тисячі. Для порівняння, льотна година для F-16 коштує близько $7–8 тисяч, а для F/A-18 — взагалі $12–18 тисяч.

Літаків Gripen виготовили небагато, зараз їх на озброєнні країн стоїть менш як 250 одиниць. Ці винищувачі використовують у Швеції, Словаччині, Польщі, Чехії, Угорщині, Малайзії, Таїланді, ПАР та Бразилії. Кількість літаків на озброєнні в цих країнах порівняно невелика, 13—15 одиниць.