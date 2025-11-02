Джерела «Бабеля»: Українські дрони вночі атакували російський порт. Загорілись танкер і нафтовий термінал

Центр спеціальних операцій «А» СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони вночі атакували порт Туапсе на чорноморському узбережжі Росії.

Про це «Бабелю» повідомили джерела у Службі безпеки.

Зафіксовані пʼять влучань безпілотників. Загорівся танкер і виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, що завантажують і розвантажують танкери. Також пошкоджені портові будівлі.

У порту розташовані нафтовий «РН-Морський термінал Туапсе» і нафтопереробний завод, що належать державній компанії «Роснафта».