ГУР: Удари українських дронів по НПЗ у Росії скоротили обсяги переробки нафтопродуктів на 20%

Через українські атаки по стратегічних обʼєктах російського оборонно-промислового комплексу в РФ значно скоротився обсяг переробки нафтопродуктів.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

«Ключовим показником є те, скільки українських дронів досягають цілей і завдають уражень. За різними оцінками, скорочення переробки нафтопродуктів у РФ становить від 18 до 20% — це надзвичайно великі цифри», — зазначив Юсов.

Він додав, що росіяни намагаються захистити свій військово-промисловий та паливно-енергетичний комплекси, тому пробують поєднувати застарілі зразки радянського ППО і сучасну техніку.

«Це і застарілі С-300, і новіші С-400, а також так звана новітня система С-350 «Вітязь», — пояснив представник ГУР.

За його словами, окупанти розміщують ППО у всіх великих містах РФ і довкола стратегічно важливих обʼєктів. Попри це Україна продовжує майже щодня завдавати руйнівних ударів по стратегічно важливих обʼєктах російського ОПК.