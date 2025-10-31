Ексмера Одеси Труханова і ще кількох чиновників відправили під арешт у справі про загибель людей через негоду

Суд 31 жовтня відправив колишнього мера Одеси Геннадія Труханова під домашній арешт у справі про службову недбалість, через яку в місті під час негоди загинули девʼять людей.

Про це пише «Суспільне».

Під арештом він перебуватиме до 28 грудня. Його також зобовʼязали носити електронний браслет.

На засіданні адвокат ексмера Одеси повідомив, що у Труханова досі залишається доступ до державної таємниці.

Також запобіжні заходи обрали ще вісьмом чиновникам. Прокуратура не називає їхні імена, але на той момент посади обіймали:

заступник міського голови Валерій Сілін — цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу контролю;

— цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу контролю; заступниця міського голови Ганна Позднякова — нічний домашній арешт;

— нічний домашній арешт; начальник структурного підрозділу КП «Міські дороги» Ігор Поштеренко та головний інженер цього ж підрозділу Олександр Чистяков — нічний домашній арешт із носінням електронного засобу контролю;

та головний інженер цього ж підрозділу — нічний домашній арешт із носінням електронного засобу контролю; директор Департаменту муніципальної безпеки Володимир Харіщак , головний інженер Юрій Камишний та директор КП «Міські дороги» Вадим Тодійчук — тримання під вартою з альтернативою застави у 1,5 мільйона гривень;

, головний інженер та директор КП «Міські дороги» — тримання під вартою з альтернативою застави у 1,5 мільйона гривень; Леонід Гребенюк, директор Департаменту міського господарства — тримання під вартою із альтернативою застави у 3 мільйони гривень.

Що передувало

29 жовтня низці одеських посадовців, включно з колишнім мером Одеси Геннадієм Трухановим, оголосили про підозру в службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня 2025 року.

За даними слідства, система водовідведення Одеси виявилася непідготовленою до стихії, бо роками не утримувалась належним чином.

Сам Труханов підозру назвав несподіваною, додавши, що «це було стихійне лихо, масштаби якого перевищили можливості будь-якої системи».