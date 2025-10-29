Труханов відреагував на оголошення йому підозри через неготовність до негоди, яка забрала життя 10 людей

Колишній мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що оголошення йому підозри в службовій недбалості стало для нього несподіванкою.
Про це він написав у телеграмі.
«Ми працювали по хвилинах — міська рада, служби, комунальники. Одеситів попереджали про зливу, але повідомлення від Гідрометцентру надійшло вже тоді, коли люди, на жаль, загинули», — заявив він.
Ексмер зазначив, що не уникає відповідальності, але «це було стихійне лихо, масштаби якого перевищили можливості будь-якої системи».
Він пояснив, що проблема водовідведення в Одесі дійсно катастрофічна, її вирішення потребує мільярдів гривень інвестицій та державної підтримки, а місто наодинці з цим ніколи не впорається.
Труханов підкреслив, що готовий надати всі документи, що підтверджують роботу міських служб у ті дні.
- 14 жовтня тоді ще меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України, бо встановили, що він є громадянином РФ і має чинний російський закордонний паспорт. Виконувачем обовʼязків мера Одеси призначили секретаря Одеської міськради Ігоря Коваля.
- Також у місті створили міську військову адміністрацію, яку очолив колишній голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.