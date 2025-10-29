Труханов відреагував на оголошення йому підозри через неготовність до негоди, яка забрала життя 10 людей

Колишній мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що оголошення йому підозри в службовій недбалості стало для нього несподіванкою.

Про це він написав у телеграмі.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

«Ми працювали по хвилинах — міська рада, служби, комунальники. Одеситів попереджали про зливу, але повідомлення від Гідрометцентру надійшло вже тоді, коли люди, на жаль, загинули», — заявив він.

Ексмер зазначив, що не уникає відповідальності, але «це було стихійне лихо, масштаби якого перевищили можливості будь-якої системи».

Він пояснив, що проблема водовідведення в Одесі дійсно катастрофічна, її вирішення потребує мільярдів гривень інвестицій та державної підтримки, а місто наодинці з цим ніколи не впорається.

Труханов підкреслив, що готовий надати всі документи, що підтверджують роботу міських служб у ті дні.